Представлен монитор ASUS ZenScreen Smart MS27UC с Google TV

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ZenScreen Smart MS27UC, которая в числе прочего может похвастаться предустановленной операционной системой Google TV на основе Android 11. Новинка также характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, пультом дистанционного управления, который превращает монитор в телевизор, 5-Вт фронтальными динамиками с оптимизацией звука от Harman Kardon, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 USB-A и USB-C с функцией обратной зарядки мощностью 90 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также поддержкой Miracast. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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