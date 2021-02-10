Представлен монитор Acer B277Ubmiipprzfx

Компания Acer представила монитор B277Ubmiipprzfx, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек (WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, 100% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика в 4 мс (GTG), стереофоническими динамиками по 2 Вт, двумя интерфейсами HDMI 1.4, по одному DisplayPort 1.2 и miniDisplayPort, концентратором на четыре порта USB 3.0, технологией Blue Light Shield для уменьшения интенсивности синего цвета подсветки и системой Flicker Less для заботы о глазах пользователя, а также подставкой, позволяющей перевести экран в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Acer B277Ubmiipprzfx
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