Представлен монитор BenQ GW2480L

Компания BenQ представила монитор GW2480L, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD (1920:1080 точек). Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, временем отклика GtG 5 мс, кадровой частотой 60 Гц, 72% охватом цветовой палитры NTSC, стереофоническими 1-Вт динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсами HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и D-Sub, технологиями Flicker-free и Low Blue Light Plus для заботы о глазах пользователя, системой Brightness Intelligence (B.I.) для оптимизации параметров изображения в зависимости от условий, узкими рамками и подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 25 градусов. Цена монитора составляет 190 долларов.