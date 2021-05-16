Представлен монитор EIZO DuraVision MDU5501WT

Компания EIZO пополнила ассортимент настольных мониторов моделью DuraVision MDU5501WT, которая предназначена для просмотра карт и систем навигации. Новинка характеризуется 55-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160, яркостью от 1 до 610 кд/м2, возможностью сенсорного ввода (до 10 одновременных касаний), функцией автоматического определения пролитой жидкости, одновременным выводом со второго источника (PiP), защитой в соответствии со степенями IP65 и IP22 для передней и задней панелей соответственно, интерфейсами DisplayPort, HDMI, DVI-D, RS-232C, RS-485 и USB, а также комплектным сенсорным пером с держателем. Продажи монитора начнутся в июле этого года.

Комментарии и отзывы EIZO DuraVision MDU5501WT
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