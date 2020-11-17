Представлен монитор Iiyama G-Master Red Eagle GB2770HSU-B1

Компания Iiyama представила два монитора из игровой серии G-Master Red Eagle: GB2770HSU-B1 и GB2470HSU-B1 на 27 и 23,8-дюйма соответственно. Новинки характеризуются Fast IPS-панелями с разрешением Full HD, временем отклика 0,8 мс (MPRT), кадровой частотой 165 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1100:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной игры, функции Black Tuner для лучшего отображения темных сцен, интерфейсами HDMI и DisplayPort, концентратором USB 2.0 на два порта, 2 Вт стереофоническими динамиками, технологиями Blue Light Reducer и Flicker Free для заботы о глазах пользователя, а также подставкой, позволяющей перевести монитор в портретную ориентацию.

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