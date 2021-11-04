Представлен монитор MSI MPG Artymis 273CQRX-QD

Компания MSI пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью MPG Artymis 273CQRX-QD, который получил вогнутую 27-дюймовую панель на основе квантовых точек (Quantum Dot) и с технологией QD Premium Color. Новинка характеризуется точностью цветопередачи Delta E ≤ 2, 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB, разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 240 Гц, радиусом кривизны 1000R, фирменными средствами Smart Crosshair, Smart Brightness и Sound Tune, а также KVM-переключателем для использования одной мыши и клавиатуры с двумя ПК. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.