Представлен моноблок Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 6

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью ThinkCentre M90a Pro Gen 6, которая ориентирована на корпоративный сегмент. Новинку оснастили 27-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD), яркостью до 400 нит, кадровой частотой 120 Гц и 99% покрытием цветовой палитры sRGB, чипом Intel Core Ultra 9, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050, до 64 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 вместимостью до 3 ТБ, одним интерфейсом USB4 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C, тремя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, одним разъемом DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.1, портом Ethernet (RJ-45) и картридером 3-в-1, опциональными адаптерами Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, двухканальной звуковой системой поддержкой Dolby Atmos, регулируемой подставкой с и защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP55. Моноблок станет доступен для покупки в первом квартале этого года по цене в 2540 долларов.

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