Представлен моноблок Lenovo ThinkCentre neo 30a 24

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью ThinkCentre neo 30a 24, которая предназначена для коллективной работы и дистанционного обучения. Новинка характеризуется веб-камерой, аудиосистемой Harman с 3-Вт стереофоническими динамиками, 23,8-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), яркостью до 250 нит, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, контроллером Gigabit Ethernet, чипом Intel Core i7 12-поколения, до 16 ГБ ОЗУ DDR4, жестким диском объемом 1 ТБ или твердотельным накопителем M.2 PCIe той же вместимости, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 и USB 2.0, разъемом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом для сетевого кабеля и предустановленной ОС Windows 11. Старт продаж моноблока запланирован на март по цене от 1070 долларов.