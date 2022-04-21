Представлен моноблок MSI Modern AM242P 11M-1441

Компания MSI пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Modern AM242P 11M-1441, которая получила 23,8-дюймовый IPS-экран. Новинку также оснастили 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения с тактовой частотой от 2,4 до 4,2 ГГц и графикой Intel Iris Xe с 80 исполнительными блоками и тактовой частотой 1,3 ГГц, 16 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельным NVMe-накопителем M.2 вместимостью 256 ГБ, жёстким диском на 1 ТБ, веб-камерой со шторкой, микрофоном и динамиками, гигабитным сетевым разъемом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсом HDMI, предустановленной ОС Windows 11 Home, габаритами 541,4:194,68:534,92 и массой 6,16 кг. Цена ПК составляет 900 евро.