Представлен моноблок Onebot M24A1

Принадлежащий компании Colourful бренд Onebot пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью M24A1, которая оценена в 760 долларов. Новинка характеризуется 6-ядерным чипом Intel Core i5-11400 с тактовой частотой 4,40 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), 99% охватом цветовой палитры sRGB, углами обзора 178° и регулируемой подставкой, четырьмя разъемами USB 3.0 и двумя USB 2.0, портом Gigabit Ethernet, DVD-приводом, слотом для карт SD, 2-Мп веб-камерой, парой динамиков мощностью по 3 Вт, интерфейсом HDMI и размерами 541:330,3:56,4 мм.