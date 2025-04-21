Представлен моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach

Стартовали продажи обновленной модели пылесоса Dreame H12 Pro FlexReach. В отличие от базовой версии Dreame H12 Pro, эта модель допускает сухую уборку и может работать даже в горизонтальном положении. Многие моющие пылесосы не позволяют забраться глубоко под кровать или другую мебель на ножках. Но только не Dreame H12 Pro FlexReach. Его рукоятка может раскладываться на угол до 180. Насадка имеет толщину всего 9,6 см, а основной корпус — 14 см. Теперь вы сможете быстро навести чистоту даже в труднодоступных местах.

Мощность всасывания 18 000 Па позволяет обновленной модели справляться с любыми загрязнениями — в том числе просыпанными крупами или фрагментами грязи с ботинок. Если вам нужно просто собрать мусор с пола, необязательно использовать воду — будет достаточно режима сухой уборки. Dreame H12 Pro FlexReach оснащен станцией зарядки и самоочистки, которая позволяет быстро промыть рабочий валик и просушить его. Для промывки используется подогретая до 90 °C вода: высокая температура позволяет удалить из ворса не только обычную грязь, но и, например, жирные компоненты. Dreame H12 Pro FlexReach имеет несколько режимов работы, включая интеллектуальный, при котором пылесос автоматически регулирует мощность в зависимости от количества и сложности загрязнений. Ёмкая батарея и рациональное использование энергии в процессе уборки позволяют новой модели работать в режиме мытья пола до 50 минут и убирать площадь до 300 м² без подзарядки.