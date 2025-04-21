Представлен моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach

Стартовали продажи обновленной модели пылесоса Dreame H12 Pro FlexReach. В отличие от базовой версии Dreame H12 Pro, эта модель допускает сухую уборку и может работать даже в горизонтальном положении. Многие моющие пылесосы не позволяют забраться глубоко под кровать или другую мебель на ножках. Но только не Dreame H12 Pro FlexReach. Его рукоятка может раскладываться на угол до 180. Насадка имеет толщину всего 9,6 см, а основной корпус — 14 см. Теперь вы сможете быстро навести чистоту даже в труднодоступных местах.

Мощность всасывания 18 000 Па позволяет обновленной модели справляться с любыми загрязнениями — в том числе просыпанными крупами или фрагментами грязи с ботинок. Если вам нужно просто собрать мусор с пола, необязательно использовать воду — будет достаточно режима сухой уборки. Dreame H12 Pro FlexReach оснащен станцией зарядки и самоочистки, которая позволяет быстро промыть рабочий валик и просушить его. Для промывки используется подогретая до 90 °C вода: высокая температура позволяет удалить из ворса не только обычную грязь, но и, например, жирные компоненты. Dreame H12 Pro FlexReach имеет несколько режимов работы, включая интеллектуальный, при котором пылесос автоматически регулирует мощность в зависимости от количества и сложности загрязнений. Ёмкая батарея и рациональное использование энергии в процессе уборки позволяют новой модели работать в режиме мытья пола до 50 минут и убирать площадь до 300 м² без подзарядки.
Моющий пылесос Trouver M10 Pro и X4 Pro представлен в России…
Trouver представил новые модели моющих пылесосов Trouver X4 Pro и Trouver M10 Pro. Они получили всё необх…
Trouver M10 Pro обзор и тесты моющего пылесоса с высокотемпе…
На днях в России были представлены два моющих пылесоса с высокотемпературной чисткой. Это Trouver M10 Pro…
Представлен моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach…
Стартовали продажи обновленной модели пылесоса Dreame H12 Pro FlexReach. В отличие от базовой версии Drea…
Не заряжается робот пылесос Dyson: что делать и как избежать…
Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, что делать, если ваш робот пылесос Dyson неожиданно решил,…
Стартовали продажи моющих пылесосов Trouver K30 и K30 Mix…
У Trouver появились новые моющие пылесосы Trouver K30. Они обеспечивают высокое качество уборки: мощность…
Продвинутый робот-пылесос со станцией очистки. Обзор и тесты…
Не так давно на выставке CES 2025 был представлен передовой робот-пылесос Roborock Saros 10R с обновленно…
Доступный робот-пылесос со станцией самоочистки. Обзор Trouv…
Робот-пылесос Trouver E20 Pro Plus позволит владельцу автоматизировать и упростить процесс влажной и сухо…
Вертикальный моющий пылесос. Trouver K30 обзор и тесты…
Современная техника позволяет объединить возможности сразу нескольких устройств. При этом изучаемая сегод…
Вертикальный моющий пылесос. Trouver K30 обзор и тестыВертикальный моющий пылесос. Trouver K30 обзор и тесты
Обзор DreameBot L10s Pro Ultra: робот-пылесос, который захочет каждый, но купит только программистОбзор DreameBot L10s Pro Ultra: робот-пылесос, который захочет каждый, но купит только программист
Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK BV3504Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK BV3504
Trouver M10 Pro обзор и тесты моющего пылесоса с высокотемпературной чисткойTrouver M10 Pro обзор и тесты моющего пылесоса с высокотемпературной чисткой
Roborock QRevo S: бюджетный универсальный робот-пылесосRoborock QRevo S: бюджетный универсальный робот-пылесос
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor