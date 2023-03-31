Представлен накамерный 5.5 дюймовый монитор RGB Voice U502

Компания RGB Voice Technology пополнила ассортимент накамерных мониторов 5,5 дюймовой моделью RGB voice U502, которая получила панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется максимальной яркостью 2800 кд/м², поддержкой сигнала через интерфейс HDMI до DCI 4K 24к/с, слотом карты памяти SD для загрузки пользовательских 3D LUT’s, оптосенсором для автоматической регулировки яркости, поддержкой функций мониторинга (гистограмма, пикинг и другие), питанием от входа 12В постоянного тока или от батареи L или LP-E6, поддержкой, выходом 8В постоянного тока, резьбой 1/4″-20 и гнездом для наушников. Монитор уже доступен для предзаказа по цене в 290 долларов.

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