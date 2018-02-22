Представлен недорогой Jinga Joy с экраном 18:9

Jinga Mobile продолжает расширение продуктовой линейки и объявляет о начале продаж нового смартфона – Jinga Joy. Помимо главной особенности – уникального для бюджетного сегмента экрана с соотношением сторон 18:9, смартфон оснащен двойным модулем основной камеры и обладает достойными техническими характеристиками. Jinga Joy уже доступен на сайте jinga.ru, а также в салонах сотовой связи и магазинах электроники по цене 5990 рублей.

Jinga Joy - современный смартфон с впечатляющим дизайном и качеством сборки, работающий на основе актуальной версии Android - 7.0. Смартфон оснащен IPS HD дисплеем диагональю 5,5” и соотношением сторон 18:9, изготовленным с применением технологии Full Lamination с поддержкой Multi-Touch и покрытым стеклом 2,5D.Сбалансированный тандем четырех-ядерного процессора MTK 6737 с частотой 1.3 ГГц и оперативной памяти объемом 1 Гб позволяет быстро обрабатывать все современные задачи и обеспечивает стабильную работу смартфона при максимальных нагрузках. 16 ГБ памяти на борту и дополнительно установленная SD-карта на 64 ГБ сохранят документы, фото и видео-файлы.Двойная основная камера с разрешением 8 Мп + 0,3 Мп c повышенной светочувствительностью позволяет делать яркие, запоминающиеся фотографии. Идеально подходит для съемок в вечернее время или при недостатке освещения. Фронтальная камера на 5 мегапикселей обеспечит качественные селфи и видеозвонки.Емкий аккумулятор на 2500 мАч и оптимизированное программное обеспечение позволят не ограничивать себя в звонках, интернет-серфинге, играх и просмотре видео. Jinga Joy поддерживает все актуальные на сегодня в России стандарты связи, включая LTE. Благодаря FM-тюнеру смартфон можно использовать как радиоприемник. Покупатели могут выбрать свой Jinga Joy в любом из трех доступных цветов: черный, синий или красный.