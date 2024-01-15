Представлен недорогой ноутбук Infinix INBook Y4 Max

Компания Infinix пополнила ассортимент ноутбуков моделью INBook Y4 Max, которая основана на чипах Intel Core i3 1315U, Core i5 1335U и Core i7 1355U тринадцатого поколения.

Новинка также характеризуется 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, 83% охватом цветовой палитры sRGB и пиковой яркостью 300 нит, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, металлическим корпусом из алюминиевого сплава массой 1,78 кг, двумя динамиками, клавиатурой с подсветкой, тачпадом из AG Glass, батареей ёмкостью 70 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, интерфейсами HDMI 1.4, USB-A 3.0 и USB-C 3.0, слотом для карты памяти microSD и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук появится в продаже 22 января по цене в 485 долларов за базовую конфигурацию с процессором Core i3 1315U.