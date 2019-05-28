Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14. Новинка оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, углом обзора по горизонтали 178 градусов, процессором Intel Core i7-8565U или Core i5-8265U на выбор, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2133, твердотельным накопителем на 256 ГБ и 512 ГБ, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2:2 (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5, интерфейсом HDMI, металлическим корпусом с размерами 323:228:17,95 мм, массой 1,5 кг, автономностью до 10 часов, а также предустановленной операционной системой Windows 10. Ориентировочная цена ноутбука составляет от 580 долларов.