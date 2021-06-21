Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M32

Как и ожидалось, сегодня компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M32, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1, селфи-камерой на 20 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Samsung ISOCELL GW3), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, слотом для карт памяти microSD, боковым дактилоскопом, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт. Смартфон появится в продаже в Индии по цене в 15 и 17 тысяч рупий за версии на 4/64 и 6/128 ГБ памяти.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32
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