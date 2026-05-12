Представлен недорогой смартфон Vivo Y60

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y60, который базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613. Новинка также получила 6,74-дюймовый экран LCD с разрешением 1600:720 точек, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит в режиме HBM, поддержкой DC Dimming и сертификацией снижения нагрузки на глаза Rheinland Low Blue Light, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 15-Вт проводной и обратной проводной зарядок, 13-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, модем 5G, боковой дактилоскоп, защиту от влаги и пыли по стандартам IP65 и IP6X, а также корпус толщиной 8,39 мм и массой 209 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 265 долларов за базовую конфигурацию.