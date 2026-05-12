Представлен недорогой смартфон Vivo Y60

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y60, который базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613. Новинка также получила 6,74-дюймовый экран LCD с разрешением 1600:720 точек, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит в режиме HBM, поддержкой DC Dimming и сертификацией снижения нагрузки на глаза Rheinland Low Blue Light, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 15-Вт проводной и обратной проводной зарядок, 13-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, модем 5G, боковой дактилоскоп, защиту от влаги и пыли по стандартам IP65 и IP6X, а также корпус толщиной 8,39 мм и массой 209 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 265 долларов за базовую конфигурацию.

Realme 16T 5G засветился в сети …
Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфонах Realme 16T 5G и Realme P4R 5G, ко…
В iOS 26.4 появилась проверка возраста…
Компания Apple начала требовать от пользователей в Великобритании подтверждение возраста с выходом iOS 26…
Qualcomm готовит к релизу процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6…
Компания Qualcomm готовит серьёзный апгрейд своего флагманского процессора — Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro…
Samsung ищет способы сэкономить на производстве флагманов…
Судя по информации инсайдеров, компания Samsung пытается снизить влияние кризиса DRAM-памяти на производс…
Смартфон Infinix Note Edge вышел в России …
В российской продаже появился смартфон Infinix Note Edge, который оценен в 25 тысяч рублей за версию с 8 …
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition вышел в новой расцветке…
Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition в расцветке «Чёрн…
iPhone 17e уже доступен для предзаказа за 65 тысяч рублей …
Крупные российские ритейлеры начали принимать предзаказы на представленный сегодня iPhone 17e, который оц…
POCO M8s 5G с АКБ на 7000 мАч оценен в 190 долларов…
Компания Xiaomi выпустила в международную продажу смартфон POCO M8s 5G, который основан на 6-нанометровом…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor