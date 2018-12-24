Представлен недорогой смартфон Xiaomi Play

Компания Xiaomi официально представила смартфон Play, который первым в мире получил 12-нанометровую платформу MediaTek Helio P35. Новинку также оснастили 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и максимальной контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой на 2 Мп и 12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, портом microUSB, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели. Цена смартфона в Китае – составит 160 долларов, а еще каждый покупатель получит 10 ГБ ежемесячного бесплатного трафика в течение года. Разумеется, в других странах этот бонус действовать не будет.