Представлен недорогой смартфон под названием S6 от компании Blackview

Смартфон Blackview S6 выполнен в необычном, но при этом в современном дизайне с экраном 18:9, обрамленным тонкими рамками. Новинка получила 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440 * 720 пикселей. В основе гаджета лежит 4-ядерный чип MediaTek MT6737, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ. Двойная тыловая камера может похвастать объективом с пятью линзами, а светосила f/2,0 обеспечивает высокое качество съемки при слабом освещении. Питание аккумулятора составит батарея емкостью на 4180 мА.ч. Приобрести смартфон Blackview S6 можно за 6000 рублей.