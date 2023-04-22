Представлен необычный ПК Minisforum B550 Pro

Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК довольно необычной моделью B550 Pro, которую можно назвать улучшенной версией выпущенного пару месяцев назад B550. Последний является обычным мини-ПК, который получил каркас для внешнего блока питания и графического адаптера. Что до B550 Pro, он получил основу из вышеупомянутого мини-ПК и полноценный корпус для сборки полноценного компьютера. Сообщается о поддержке чипов AMD Ryzen вплоть до Ryzen 7 5800X3D, размерах 170:160:320 мм и поддержке видеокарт длиной до 300 мм. Есть вероятность, что новинка будет продаваться и в виде Barebone-комплекта. Напомним, что B550 оснащается процессорами Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X.

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