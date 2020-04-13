Представлен необычный ПК-корпус Abkoncore AL1000 Sync

Компания Abkoncore пополнила ассортимент корпусов моделью AL1000 Sync, который относится к сегменту открытых моделей. Новинка характеризуется стальной рамой с восьмиугольными в профиль алюминиевыми боковыми панелями, сдобренными вставками из закаленного стекла, передней панелью из закаленного стекла, четырьмя 200-мм вентиляторами с подсветкой ARGB, контроллером и пультом дистанционного управления. При этом пользователь сможет дополнительно установить еще семь 120-мм вентиляторов или радиаторы длиной до 360 мм.

Корпус с размерами 365:510:548 мм и массой 12,3 кг поддерживает установку платы типоразмера до E-ATX, семи карт расширения, двух 3,5-дюймовых и десяти 2,5-дюймвоых накопителей, процессорного кулера высотой до 235 мм, видеокарты длиной до 420 мм, блока питания длиной до 350 мм. Также отметим разъем USB Type-C, два разъема USB Type A портов USB 3.0 и разъемы для микрофона и наушников. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.