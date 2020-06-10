Представлен необычный ПК-корпус SilverStone LD03-AF

Компания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью LD03-AF, которая ориентирована на создание компактного настольного ПК с оригинальным дизайном. Новинка характеризуется двумя слотами расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-DTX и Mini-ITX, которые монтируются с разворотом на 90 градусов для улучшения циркуляции воздуха, одного 3,5- или 2,5-дюймового и ещё одного 2,5-дюймового накопителя, видеокарты длиной до 309 мм и процессорного кулера высотой до 190 мм. Также отметим два комплектных 120-мм вентилятора, три панели из закалённого стекла с перфорацией на одной из боковых стенок, гнёзда для наушников и микрофона, один порт USB Type-C и один USB 3.0. Размер корпуса равны 265:414:230 мм.

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