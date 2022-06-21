Представлен необычный корпус Jonsbo MOD-3 Mini

Компания Jonsbo пополнила ассортимент ПК-корпусов открытого типа моделью MOD-3 Mini, которая обращает на себя внимание своим футуристическим дизайном. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX, видеокарты длиной до 360 мм, блока питания длиной до 165 мм, одного 3,5 и одного 2,5-дюймового накопителя, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, двух 120/140 мм вентиляторов сверху и двух 120-мм кулеров спереди.

Также отметим боковые панели из 4-мм закалённого стекла, алюминиевый каркас, многоцветную фронтальную подсветку, размеры 251:569:535 мм, разъемы USB Type-С и USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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