Представлен неттоп ECS Liva One H410

Компания ECS пополнила ассортимент неттопов моделью Liva One H410, которая может комплектоваться чипом Intel Core 10-го поколения вплоть до Core i7 в исполнении LGA 1200 с TDP 35 или 65 Вт. Новинка характеризуется корпусом с размерами 205:176:33 мм и перфорированными стенками в продвинутых конфигурациях, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 в двух модулях SO-DIMM, одним 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA 3.0 и твердотельным модулем M.2 2280 (интерфейс SATA или PCIe), адаптером Gigabit LAN, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, двумя портами USB 3.2 Gen1, разъёмом USB 3.2 Gen1 Type-C, гнёздами для наушников и микрофона спереди, четырьмя портами USB 2.0, двумя интерфейсами DisplayPort, по одному HDMI и D-Sub, гнездом для сетевого кабеля и совместимостью с ОС Windows 10 и Linux.

Комментарии и отзывы ECS Liva One H410
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