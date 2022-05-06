Представлен неттоп ECS Liva One H610

Компания ECS пополнила ассортимент неттопов моделью Liva One H610, которая получила корпус с габаритами 205:176:33 мм. Новинка оснащается операционной системой Windows 11 или платформой с ядром Linux, чипами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) в исполнении LGA 1700 с TDP до 65 Вт, двумя слотами SO-DIMM для ОЗУ DDR4-3200 до 64 ГБ, поддержкой 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0 и твердотельного модуля M.2 2280, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемами спереди, портами USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 сзади, сетевым контроллером 2.5 GbE LAN, интерефейсами HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a, а также опциональной поддержкой Wi-Fi. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.