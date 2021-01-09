Представлен неттоп ECS Liva Q1A на ОС Ubuntu

Компания ECS пополнила ассортимент компактных ПК моделями Liva Q1A и Liva Q1A Plus, которые получили корпус с размерами 74:74:34,6 мм. Первая оснащается четырехъядерным чипом Rockchip RK3288 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, тремя портами USB 2.0, разъёмом Micro-USB и интерфейсом HDMI 2.0, а вторая – шестиядерным процессором Rockchip RK3399 с частотой до 1,8 ГГц, одним портом USB 3.2 Gen1, двумя USB 2.0, а также интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.Также оба неттопа получили 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3-1600, флеш-модулем MMC на 32 или 64 ГБ, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, сетевым контроллером Gigabit LAN, слотом для карты microSD. Что до операционной системы, то здесь используется Ubuntu 18.04 или Android 8.1.

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