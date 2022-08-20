Представлен неттоп MSI Pro DP21 12M

Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Pro DP21 12M, которая получила корпус с размерами 204:208:54,8 мм и объемом 2,3 литра. Новинку также оснастили процессорами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного Core i7-12700 с тактовой частотой до 4,9 ГГц и графикой Intel UHD 770, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-2666/3200, поддержкой одного твердотельного накопителя M.2 с интерфейсом PCIe/SATA и 2,5-дюймового устройства хранения данных, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, сетевым Ethernet-контроллером Realtek RTL8111H, четырьмя разъемами USB 2.0 Type-A и аудиогнездами спереди, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, последовательным портом, разъёмами USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, гнездом RJ45 для сетевого кабеля и аудиогнёздами сзади, а также предустановленной ОС Windows 11 Home. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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