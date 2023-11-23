Представлен невероятно мощный игровой смартфон Red Magic 9 Pro

Сегодня компания Red Magic официально представила смартфоны Red Magic 9 Pro и Pro+, которые являются одними из самых мощных смартфонов игровоно направления на рынке. Естественно, производитель сделал ставку на внешний вид устройств, так что они выполнены в весьма агрессивном стиле и смотрятся необычно, плюс эти гаджеты построены на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, а также оснащены аппаратными кнопками на боковой грани для шутеров и, RGB-вентилятором на тыльной стороне корпуса.В отличие от некоторых других компаний, которые любят делать пропасть в плане характеристик между смартфонами, представители Red Magic решили, что не будут делать значительных различий между устройствами. В результате смартфоны Red Magic 9 Pro и Pro+ почти идентичны за исключением ёмкости батареи, скорости зарядки и объёма оперативной памяти.

Так что оба смартфона предлагают плоский AMOLED-дисплей диагональю 6,8 дюйма, который работает на частоте обновления 120 Гц. Стоит обратить ваше внимание на то, что здесь нет выреза под фронтальную камеру в дисплее, так как смартфоны использует камеру под дисплеем. Яркость экрана достигает 1600 нит при максимальной яркости, есть сканер отпечатков пальцев под экраном, который также работает как система отслеживания пульса пользователя. Но самое важное, что в устройствах установлен вентилятор, способный вращаться со скоростью до 22 000 оборотов в минуту. Он не позволит смартфону перегреваться даже при длительных игровых нагрузках.
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