Представлен ноутбук ASUS Dauntless Pro 15 2023 Ryzen Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ASUS Dauntless Pro 15 2023 Ryzen Edition, которая оценена в 1390 долларов. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen R7 7940H с максимальной тактовой частотой 5,2 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1620 пикселей (формат 2,8K), кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 600 нит и контрастностью 1 000 000:1, корпусом толщиной 17,9 мм, массой 1,7 кг, разъемами USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, USB 2.0 и полнофункциональным USB4, 3,5-мм гнездом для наушников и аккумулятором ёмкостью 70 Втч.

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