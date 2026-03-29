Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B3 G1 на Core Ultra Series 2

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook B3 G1, которая вышла в размерах на 14 и 16 дюймов. Новинка характеризуется чипами Intel Core Ultra 7 vPro 265H, Ultra 5 vPro 235H, Ultra 7 255H и Ultra 5 225H с нейропроцессором Intel AI Boost (его производительность в задачах ИИ достигает 13 TOPS) и встроенной графикой Intel Graphics или Arc, до 96 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с в двух слотах SO-DIMM, слотом M.2 2280 с поддержкой накопителей SSD PCIe 4.0 вместимостью 4 ТБ и слотом M.2 2230 до 2 ТБ, адаптерами Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 и Bluetooth, двумя портами Thunderbolt 4, одним USB 3.2 Gen2 Type C и одним Thunderbolt 4 USB-C, двумя разъемами USB-A, интерфейсом HDMI 2.1, портом RJ45, веб-камерами HD, Full HD или Full HD с ИК-модулем и двумя динамиками.

14-дюймовая модель получила версии экрана с разрешением 1920:1200 и 2560:1600 пикселей, яркостью 300 или 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB в старшем варианте. 16-дюймовая версия предлагает варианты с тем же разрешением, но с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.