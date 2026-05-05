Представлен ноутбук H3C MegaBook Air на Core Ultra 5 228V

Компания H3C пополнила ассортимент ноутбуков моделью MegaBook Air, которая может похвастаться прочным корпусом из магниевого сплава массой менее 1 кг и толщиной 15,95 мм. Новинка также характеризуется чипами Intel Core Ultra 5 226V и Intel Core Ultra 5 228V, 16 или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым IPS LCD-экраном с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2240:1400 точек, батареей ёмкостью 60 Втч, интерфейсами USB-C, USB-A и HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников, дактилоскопическим сенсором и слотом для замка Kensington. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составит эквивалент 1170 и 1315 долларов в зависимости от конфигурации.