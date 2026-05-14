Новый Alienware 15 получил очень урезанные характеристики

Вероятно, пользователи ещё помнят времена, когда Alienware отказывалась делать тонкие ноутбуки — компания принципиально не хотела идти на компромиссы в конструкции и характеристиках. Но сейчас Dell ставит логотип Alienware на устройство, которое звучит как заметно упрощённый продукт с кучей компромиссов. Новый Alienware 15 позиционируется как начальный игровой ноутбук, рассчитанный на тех, у кого небольшой бюджет и кто хочет войти в экосистему бренда. В целом идея понятная, особенно сейчас, когда игровое железо заметно подорожало. Но в отличие от доступного OLED-монитора за 350 долларов, этот ноутбук совсем не выглядит выгодной покупкой.

Даже с видеокартой NVIDIA RTX 4050 предыдущего поколения в базовой конфигурации за 1299 долларов он выглядит спорно. В некоторых регионах стартовая версия вообще может идти с RTX 3050 — чипом пятилетней давности. Версия с RTX 5050 обойдётся примерно в 1459 долларов, а модель с RTX 5060 среднего уровня стоит уже от 1849 долларов. За такие деньги легко найти более мощные конфигурации у конкурентов. Обычно ноутбуки с RTX 5060 стоят около 1400 долларов по рекомендованной цене или ближе к 1100 долларов на скидках. При этом у Dell цены на RTX 5060 фактически уходят в территорию RTX 5070. При этом речь идёт о 15,3-дюймовом экране с разрешением 1920х1200 пикселей и частотой 165 Гц, который покрывает всего 62,5% цветового пространства sRGB. Да, именно sRGB, а не более качественные Adobe RGB или DCI-P3. Это выглядит странно.
