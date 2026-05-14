Представлен игровой ноутбук Dell Alienware 15

Компания Dell пополнила ассортимент геймерских ноутбуков относительно доступной моделью Alienware 15, которая базируется на процессорах AMD Ryzen 7 260 и Ryzen 5 220, а также Intel Core 7 240H и Core 5 210H. Новинка также характеризуется дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5050 и RTX 4050, 15,3-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 165 Гц, 62,5% покрытием цветовой палитры sRGB и открывающейся на 180 градусов крышкой, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, HD- веб-камерой, 2-Вт стереодинамиками, двумя интерфейсами USB-C, двумя портами USB-A, разъемом HDMI, портом RJ45 Ethernet и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена на конфигурации с чипом AMD стартует с 1300 долларов, а с процессорами Intel – с 1350 долларов.