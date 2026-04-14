Microsoft повысила цены на свои ноутбуки

Рынок ПК уже серьёзно пострадал из-за кризиса DRAM и дефицита комплектующих, и теперь это затронуло устройства Microsoft — линейка Surface подорожала на 200–500 долларов в зависимости от модели. Теперь 13-дюймовый Surface Pro с процессором Snapdragon X, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти стоит 1499 долларов вместо прежних 1199 долларов. Более компактный 12-дюймовый Surface Pro с тем же процессором, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти подорожал с 799 долларов до 1049 долларов. Собственно, подорожали абсолютно все компьютеры производителя — исключений в ассортименте бренда нет. В комментарии для издания Windows Central представители Microsoft объяснили рост цен увеличением стоимости памяти и компонентов — компания подчеркнула, что продолжит поддерживать баланс между ценой, качеством и инновациями.

Примечательно, что это происходит на фоне недавнего снижения спотовых цен на DDR4, но в целом ситуация с комплектующими остаётся напряжённой. При этом устройства Surface и раньше не считались самыми выгодными среди ноутбуков на Windows, а после подорожания их позиции могут ещё сильнее ослабнуть — особенно на фоне новых предложений от Apple, включая популярный MacBook Neo за 600 долларов. Дополнительным фактором остаются ограничения экосистемы Windows on Arm и процессоров Snapdragon, которые пока уступают по совместимости приложений классическим решениям. Так что продажи у компании явно снизятся, но в Microsoft это, вероятно, тоже прекрасно понимают.
