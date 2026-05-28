Xreal выпустила умные очки a01 без батареи

Вчера компания Xreal представила новый суббренд «X By Xreal», а вместе с ним и первые кастомизируемые AR-очки a01. Новинка будет стоить от 299 долларов и получит лёгкий корпус и сменные фронтальные панели. Ключевая фишка в том, что в отличие от более дорогих AR-очков, модель a01 не поддерживает отслеживание движений головы и перемещений пользователя через системы Degrees of Freedom. Вместо этого Xreal делает ставку на собственный первый в индустрии пространственный алгоритм. По словам компании, технология уменьшает дрожание изображения во время поездок в метро, полётов и других ситуаций с сильной вибрацией, благодаря чему картинка остаётся более чёткой и не выглядит размытой.

Для очков подготовили три варианта сменных фронтальных панелей — Sport, Stealth и Classic. Пользователи смогут менять внешний вид устройства под одежду или стиль, пока что Xreal не уточнила, будут ли панели продаваться отдельно и сколько они будут стоить. Подобную концепцию уже использовали некоторые конкуренты вроде Solos AirGo Vision, однако у X By Xreal выбор дизайнов выглядит заметно шире. При этом, как и другие AR-очки Xreal, модель не оснащена встроенным аккумулятором. Для просмотра контента устройство необходимо подключать к смартфону или ноутбуку через проводное соединение, что в определённом смысле крайне неудобно. Да, модель так весил меньше и в целом ощущается более комфортно, но стоит понимать, что необходимость иметь кабель в кармане многих огорчит.
Представлен ноутбук Xiaomi Book Pro 14…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Book Pro 14, которая основана на чипах серии Inte…
Представлен ноутбук Razer Blade 18 (2026) на Core Ultra 9 29…
Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Blade 18 2026, которая основана…
Dell представила сразу пять новых ноутбуков…
Dell анонсировала новую линейку ноутбуков Pro, которая выходит вместе с обновлённой серией Precision. Уст…
Google выпустит Chrome для ПК на базе ARM64 с Linux на борту…
Компания Google наконец-то собирается выпустить браузер Google Chrome для компьютеров с Linux на архитект…
Google представила Googlebooks…
Компания Google анонсировала новую линейку ноутбуков под названием Googlebooks, которая выйдет этой осень…
Представлен игровой ноутбук HONOR WIN H9…
Компания HONOR объявила о выпуске игрового ноутбука WIN H9 (2026), который базируется на чипах Intel Core…
Ноутбук Xiaomi Book Pro 14 готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что уже в ближайшее время будет представлен ноутбук Book Pro 14. Китайский прои…
MacBook Neo спасёт лояльность аудитории к Apple…
Запуск MacBook Neo произошёл в очень удачный момент — покупателей может подтолкнуть к обновлению не тольк…
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor