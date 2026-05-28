Xreal выпустила умные очки a01 без батареи

Вчера компания Xreal представила новый суббренд «X By Xreal», а вместе с ним и первые кастомизируемые AR-очки a01. Новинка будет стоить от 299 долларов и получит лёгкий корпус и сменные фронтальные панели. Ключевая фишка в том, что в отличие от более дорогих AR-очков, модель a01 не поддерживает отслеживание движений головы и перемещений пользователя через системы Degrees of Freedom. Вместо этого Xreal делает ставку на собственный первый в индустрии пространственный алгоритм. По словам компании, технология уменьшает дрожание изображения во время поездок в метро, полётов и других ситуаций с сильной вибрацией, благодаря чему картинка остаётся более чёткой и не выглядит размытой.

Для очков подготовили три варианта сменных фронтальных панелей — Sport, Stealth и Classic. Пользователи смогут менять внешний вид устройства под одежду или стиль, пока что Xreal не уточнила, будут ли панели продаваться отдельно и сколько они будут стоить. Подобную концепцию уже использовали некоторые конкуренты вроде Solos AirGo Vision, однако у X By Xreal выбор дизайнов выглядит заметно шире. При этом, как и другие AR-очки Xreal, модель не оснащена встроенным аккумулятором. Для просмотра контента устройство необходимо подключать к смартфону или ноутбуку через проводное соединение, что в определённом смысле крайне неудобно. Да, модель так весил меньше и в целом ощущается более комфортно, но стоит понимать, что необходимость иметь кабель в кармане многих огорчит.