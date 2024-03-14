Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B9 OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B9 OLED, которая может похвастаться корпусом из магниево-литиевого сплава премиум-класса массой всего 990 граммов. По словам производителя, перед нами самый легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук с OLED-экраном. Также отмечается прочность по американскому военному стандарту MIL-STD-810H.

ExpertBook B9 OLED оснащается 10-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 120U или 12-ядерным Core Ultra 7 150U, до 64 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x 7500 МГц, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовой OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, максимальной яркостью 400 нит и полным покрытием цветовых пространства DCI-P3 и sRGB, интерфейсами Thunderbolt 4 Type-C с USB Power Delivery 3.0 и USB 3.2 Type-A, адаптером Wi-Fi 6E, портом HDMI 2.1 и аккумулятором ёмкостью 63 Втч. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.
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