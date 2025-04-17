Представлен ноутбук ASUS ExpertBook P1 на Ryzen 7 7735HS

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков ExpertBook P1 моделями PM1503CDA и P1403CDA, которые отличаются экранами. Новинки оснастили 15,6- и 14-дюймовыми IPS-панелями с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 нит и антибликовым покрытием, предустановленной ОС Windows 11 Home или 11 Pro, процессорами AMD Ryzen 7 7735HS или Ryzen 5 7535HS с интегрированной графикой Radeon, 64 ГБ ОЗУ DDR5 в двух слотах SO-DIMM, твердотельными накопителями M.2 NVMe PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, интерфейсами USB Type-A и USB 3.2 Gen 2 Type-C, разъемом HDMI 1.4b, 3,5-мм гнездом для наушников, портом RJ45, ридером карт памяти, замком Kensington Lock, HD-камерами с защитной шторкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, батареями ёмкостью 50 Втч или 63 Втч, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и ASUS Superior Durability Tests. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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