Представлен ноутбук ASUS Vivobook 14X OLED

Компания ASUS представила на глобальный рынок ноутбук Vivobook 14X OLED, который оценен от 1100 евро. Новинка характеризуется чипами Intel Core последнего поколения (Core i5-13500H, Core i7-13700H или Core i9-13900H), 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 600 нит и сертификацией Pantone Validated, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 2050, до 16 ГБ оперативной памяти памяти DDR4, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, корпусом толщиной 18,9 мм, массой 1,4 кг, адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 63 Втч, поддержкой быстрой зарядки и предустановленной ОС Windows 11 Pro.