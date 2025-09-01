Представлен ноутбук Acer Go Edge на Core Ultra7-258V

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Go Edge, которая основана на 8-ядерном 8-поточном процессоре Intel Core Ultra7-258V с тактовой частотой 4,9 ГГц, встроенным блоком NPU на 47 TOPS и общей пиковой вычислительной мощностью до 115 TOPS, а также интегрированной графикой Intel Arc 140V.

Новинка также характеризуется 32 ГБ ОЗУУ LPDDR5X с частотой 8533 МГц, твердотельным накопителем PCIe Gen4 NVMe SSD вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с увеличенным вентилятором, двумя медными тепловыми трубками технологией DustDefender для препятствия накопления пыли в корпусе, сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 120 Гц и временем отклика 1 мс, веб-камерой Full HD, антибликовым покрытием Corning Gorilla Matte Pro, корпусом из алюминиево-магниевого сплава массой 990 граммов и прочностью по стандарту MIL-STD 810H, батареей ёмкостью 65 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.1 и 3.5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на китайском рынке составляет эквивалент 1400 долларов.

