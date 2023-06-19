Представлен ноутбук Acer Legendary X16

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Acer Legendary X16, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 1120 долларов. Новинку оснастили 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,2K, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 500 нит, сертификацией DisplayHDR True Black 500, 8-ядерным процессором AMD Ryzen R7-7840H, графическим адаптером NVIDIA RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 6400, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, цельнометаллическим корпусом массой 1,9 кг, батареей ёмкостью 76 Втч, двумя слотами PCIe 4.0 M.2 для SSD, аудиосистемой DTS:X Ultra, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.2 Gen2 и USB 3.2 Gen1, двумя разъемами Type-C и слотом для карты памяти Micro SD.