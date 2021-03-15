Представлен ноутбук Acer Nitro 5 с процессором Intel Core i5 10-го поколения

Компания Acer выпустила на рынок Индии игровой ноутбук Acer Nitro 5.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс. Для удобства клавиатура имеет 4-зонную RGB-подсветку. Новинка предлагает поддержку Bluetooth 5.0, HDMI, три порта USB 3.0, один порт USB 3.1 и аудиоразъем 3,5 мм.

Игровую производительность обеспечивает процессор Intel Core i5 10-го поколения в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060. Оперативная память до 32 ГБ, внутренняя память представлена жестким диском 1 ТБ, SSD-накопителем 256 ГБ. Поставляется устройство с ОС Windows 10.

Ноутбук представлен в цвете Obsidian Black. В Acer Nitro 5 используется аудиокодек DTS X, а также сетевая карта Killer Ethernet E2600 Wi-Fi 6 с поддержкой технологии 2 × 2 MU-MIMO. Заявленная автономность составляет до 10 часов.

Ноутбук оценивается в 89 999 рупий (1236 долларов).
Комментарии и отзывы Acer Nitro 5
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