Представлен ноутбук Acer Predator Triton 14

Компания Acer представила ноутбук Predator Triton 14, который появится в продаже по цене от 1400 долларов. Новинку оснастили графическими адаптерами GeForce RTX 4070 Laptop, RTX 4060 Laptop и RTX 4050 Laptop, 14-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 250 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой DisplayHDR 600, чипами Intel Core тринадцатого поколения вплоть до 14-ядерного Core i7-13700H, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6000, адаптером беспроводной связи Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, системой охлаждения AeroBlade 3D нового поколения с испарительной камерой и толщиной 18,9-19,9 мм.

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