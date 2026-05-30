Представлен ноутбук Acer Swift Air 14

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Air 14, которая базируется на процессорах Intel Core Series 3 вплоть до 6-ядерного чипа Intel Core 7 350 с тактовой частотой до 4,8 ГГц и встроенным нейронным модулем NPU мощностью до 17 TOPS. Новинку также оснастили до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем M.2 вместимостью до 512 ГБ, батареей ёмкостью 70 Втч, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, четырьмя стереодинамиками с поддержкой пространственного звука DTS:X Ultra, ИК веб-камерой разрешением Full HD, интерфейсами USB Type‑C и USB 3.2 Type‑A, 3,5‑мм аудиогнездом, адаптерами беспроводной связи Wi‑Fi 6E и Bluetooth 5.3, алюминиевым корпусом толщиной 12,9 мм и массой 1,19 кг. Ноутбук появится в продаже в июле этого года, но цены на конфигурации пока не объявлены.