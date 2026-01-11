Представлен ноутбук Acer Swift Edge 14 AI на Core Ultra 9 386H

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Edge 14 AI (SFE14-I51), одной из особенностей которой стал корпус толщиной 14 мм и массой 990 граммов. Новинку также оснастили новым 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 386H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и TDP до 80 Вт. Новинку также оснастили 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8К и частотой обновления изображения 120 Гц, батареей ёмкостью 65 Втч, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и тачпадом с сенсорными кнопками.

