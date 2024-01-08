Представлен ноутбук Acer Swift X 14 SFX14-72G

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift X 14 (SFX14-72G), которая основана на новеньких чипах Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 5 125H. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070 и RTX 3050, до 32 ГБ двухканальной ОЗУ LPDDR5x, до 1 ТБ на накопителе NVMe PCIe Gen4, 14,5-дюймовым экраном IPS с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB или OLED-панелью с разрешением 2880:1880 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 нит и сертификацией VESA DisplayHDR TrueBlack 500, батареей ёмкостью 76 Втч, адаптером питания на 76 Вт, двумя интерфейсами USB Type-C Thunderbolt, слотом для карты памяти MicroSD, разъемом HDMI 2.1, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth LE. Ноутбук появится в продаже в марте этого года по цене от 1400 долларов.