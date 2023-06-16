Представлен ноутбук Dynabook Portege X30L-K

Компания Dynabook пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью Portege X30L-K, которая весит всего 904 грамма. Новинка также характеризуется корпусом из магниевого сплава с прочностью по стандарту MIL-STD-810G, габаритами 306:210:17,9 мм, 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, антибликовым покрытием и яркостью до 250 нит, чипами Intel Core тринадцатого поколения вплоть до i7-1270P vPro, 8, 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, предустановленной ОС Microsoft Windows 11 Pro, клавиатурой с подсветкой, стереодинамиками, двумя интерфейсами USB-C Thunderbolt 4, разъемами HDMI 2.0 и USB 3.2, сетевым портом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 53,5 Втч и поддержкой 65-Вт зарядки. Цена ноутбука составляет от 1380 долларов.

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