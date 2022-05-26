Представлен ноутбук HP Pavilion Plus 14

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pavilion Plus 14, которая появится в продаже по цене от 800 долларов. Новинку оснастили процессорами Intel Core i7-12700H, Core i5-12500H, Core i5-1240P, Core i7-1255U или Core i5-1235U, графическими адаптерами GeForce MX550 или GeForce RTX 2050, 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, которую нельзя заменить, твердотельными накопителями NVMe PCIe 3.0 до 1 ТБ или PCIe 4.0 на 512 ГБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2280:1800 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 500 кд/м2 или IPS-дисплеем с разрешением 2240:1400 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 300 кд/м2, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C, двумя USB Type-A и одним HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом, слотом для карт памяти Micro SD, стереодинамиками Bang & Olufsen, 5-Мп камерой, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth, массой 1,41 кг, габаритами 313,44:224,28:18,29 мм, аккумулятором на 51 Втч и адаптером питания мощностью 65 или 90 Вт.