Представлен ноутбук HP Pavilion Plus 14

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pavilion Plus 14, которая появится в продаже по цене от 800 долларов. Новинку оснастили процессорами Intel Core i7-12700H, Core i5-12500H, Core i5-1240P, Core i7-1255U или Core i5-1235U, графическими адаптерами GeForce MX550 или GeForce RTX 2050, 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, которую нельзя заменить, твердотельными накопителями NVMe PCIe 3.0 до 1 ТБ или PCIe 4.0 на 512 ГБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2280:1800 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 500 кд/м2 или IPS-дисплеем с разрешением 2240:1400 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 300 кд/м2, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C, двумя USB Type-A и одним HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом, слотом для карт памяти Micro SD, стереодинамиками Bang & Olufsen, 5-Мп камерой, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth, массой 1,41 кг, габаритами 313,44:224,28:18,29 мм, аккумулятором на 51 Втч и адаптером питания мощностью 65 или 90 Вт.

Dynabook представил многофункциональные ноутбуки Tecra с про…
Dynabook представил многофункциональные ноутбуки Tecra с проКомпания Dynabook, сегодня объявила об обновлении своих высокопроизводительных 14-дюймовых ноутбуков Tecr…
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Thin…
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и ThinСегодня на мероприятии MWC 2022, были представлены новые ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Think…
Новый Huawei MateBook получит процессор Core i7-12700H…
Новый Huawei MateBook получит процессор Core i7-12700HВ базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования нового ноутбука из лин…
Redmi Book Pro 14 2022 появился в продаже…
Redmi Book Pro 14 2022 появился в продажеКомпания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбук Redmi Book Pro 14 2022, который оснащается 14-дюймо…
Lenovo представила обновленные ноутбуки серии Yoga…
Lenovo представила обновленные ноутбуки серии YogaКомпания Lenovo представила новое поколение сверхтонких ноутбуков премиум-класса с Windows 11 Yoga, включ…
Последнее обновление Chrome OS сломало камеры некоторых Chro…
Последнее обновление Chrome OS сломало камеры некоторых ChroНедавние обновления Chrome OS сломали камеру на некоторых Chromebook у некоторых пользователей, как сообщ…
Acer представила Swift 3 OLED за 800 долларов…
Acer представила Swift 3 OLED за 800 долларовВам не нужно платить огромную сумму, чтобы получить OLED в ноутбуке. Acer представила обновленную линейку…
Представлен обновленный ноутбук Huawei MateBook D16…
Представлен обновленный ноутбук Huawei MateBook D16Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью MateBook D16, которая появится в прод…
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor