Представлен ноутбук HP R15 на Ryzen 7 7735U

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью HP R15 на 6-ядерном чипе AMD Ryzen 5 7535U или 8-ядерном Ryzen 7 7735U в зависимости от конфигурации. Новинку также оснастили 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, корпусом толщиной 11,75 мм и массой 1,66 кг, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 точек, двумя интерфейсами USB‑A 3.2 Gen 1, одним портом USB‑C 3.2 Gen 1 и одним USB‑A, разъемом HDMI 1.4b и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене от 665 до 930 долларов в зависимости от конфигурации.

