Представлен ноутбук HP ZBook Fury 16 G9

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZBook Fury 16 G9, которая получила аппаратную платформу Intel Alder Lake с чипами Core i5, Core i7 или Core i9. Новинка также характеризуется операционными системами Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Ubuntu 20.04 или FreeDOS 3.0, 16-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей или 3840:2400 пикселей (поддержка сенсорного ввода в качестве опции), видеокартами NVIDIA RTX A5500 или AMD Radeon Pro, до 128 ГБ ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4 объемом до 4 ТБ, модулями Intel Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth 5.2, Intel XMM 7560 LTE или Intel 5G Solution 5000, стереофоническими динамиками, дактилоскопическим сенсором, 5-Мп камерой, разъемами Thunderbolt 4, USB-A, RJ45 Ethernet, HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 363:251:29 мм и массой 2,44 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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