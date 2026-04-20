Представлен ноутбук HUAWEI MateBook 14 HarmonyOS Edition

Компания HUAWEI пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 14 HarmonyOS Edition, главной особенностью которой стала фирменная операционная система HarmonyOS 6.1. Новинку также оснастили 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1920 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит, поддержкой до 10 одновременных касаний и совместимостью с фирменным стилусом M-Pen 3, фирменным 10-ядерным процессором Kirin X90, до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, батареей ёмкостью 70 Втч, корпусом толщиной 14,5 мм и массой 1,33 кг, интерфейсами USB-C, USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Цена базовой конфигурации с 24 ГБ/512 ГБ составляет эквивалент 970 долларов.